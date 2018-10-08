(Özel) Yaşlı adamın yola kaçan topa merakı renkli görüntüler oluşturdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki İbrahim Şenateş’in okulun bahçesinden kaçan topa merakı renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile görüntülenen yaşlı adam, topu duvardan aşırma çabasında başarılı olamadı.

Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi’nde yürürken önüne düşen topu tutan İbrahim Senateş, topu yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvarın üstünden aşırarak geri göndermek istedi. Bölgenin yakınlarındaki İmam Hatip Lisesinden yola kaçtığı tahmin edilen top ile bir süre mücadele eden Şenateş, şut denemelerinde başarılı olamadı. Duvardan topu aşıramayan İbrahim Amca, pes etmeyerek topu yerde sektirip tekrar denedi ama yine başarılı olamadı. Bir kaç kez daha sürdürdüğü çabaya rağmen başarılı olamayan Şenateş’in bu halleri cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

"Elim dolu olduğu için duvarı aşamadım"

Görüntülerin çekildiği anı anlatan İbrahim Şenateş, topu görünce dayanamadığını ve duvardan aşırtmak istediğini kaydetti. Çabasının başarısız olmasını elinin dolu olmasına bağlayan Şenateş, "Öğrenciler top oynarken, top bahçenin dışına çıktı, bende topu onlara atmak için birkaç vuruş yaptım başarısız oldum, aslında atabilirdim ama elimde eşya vardı ondan atamadım" dedi.

Futbolda rakip tanımadığını da belirten Şenateş, geçmişte futbol topu olmadığını hatırlatarak, "Bizler futbol topu bulamazdık, inek yünü ıslatır ve top yapardık. Onla oynardık. Şimdi dahi gençler karşıma gelse yenerim, futboluma güveniyorum” diye konuştu