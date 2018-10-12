Parmağında başladı, şimdi tüm vücudu titriyor

Bingöl’de 9 yıl önce parmağındaki titremeyle başlayan ve tüm vücuda yayılan Parkinson (Titremeli felç) hastalığıyla mücadele eden Abdulselam Boğa (44), yaklaşık 250 bin TL tutan beyin pili ameliyatı olmadığı takdirde yatağa mahkum...

Bingöl’de 9 yıl önce parmağındaki titremeyle başlayan ve tüm vücuda yayılan Parkinson (Titremeli felç) hastalığıyla mücadele eden Abdulselam Boğa (44), yaklaşık 250 bin TL tutan beyin pili ameliyatı olmadığı takdirde yatağa mahkum yaşamak zorunda kalacak.

Titremeli felç hastalığına 35 yaşında yakalanan ve 9 yıldır bu hastalıkla mücadele eden 3 çocuk babası Abdulselam Boğa zor günler geçiriyor. Başparmağında başlayan daha sonra tüm vücuda yayılan hastalık nedeniyle Boğa, 4 yıl önce de bu yüzden işsiz kaldı. İşsiz kaldığı için okula giden çocukların masraflarını bile karşılamakta güçlük çeken Boğa, 40 bin dolar olan ameliyat masrafının karşılanmasını istiyor.

Yakalandığı hastalıkla ilgili bilgi veren Abdulselam Boğa, "2009 yılında bu hastalığa yakalandım ve o günden beridir tedavi, bu hastalıkla mücadele ediyorum. 2014 yılında iş kaybı oldu, hastalık ilerledi ve çalışamaz hale geldim. Doktorlar, aktifleşmem için ameliyatın şart olduğunu söyledi. Parkinson tedavisi olmayan bir hastalık. Bunun tek çözümü alternatif olarak beyin pili ameliyatı önerildi. Onun da maliyeti yüksek. Ben 2014 yılından beri işsizim ve çalışamıyorum. Maddi olarak çok zarara uğradım. Doktorlar ise acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyor" dedi.

Doktor çalışamazsın diyor, malulen emekli de olamıyor

Hastalığı nedeniyle çalışmadığını ancak emekli de olamadığını belirten Boğa, "Emekli olamıyorum. Malulen emekliliğe 3 kez başvurmama rağmen ret cevabı geldi. Neden ret geldiğini de bilmiyorum. Doktorlara sordum ne iş yapabilirim diye, bana sen çalışmazsın diyorlar. Peki, neden emekli olamıyorum buna rağmen, onu da anlamadım. Bu konuda büyüklerimizden yardım talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ameliyat masrafı 40 bin dolar”

Ameliyatının birkaç ay içinde yapılması gerektiğini aktaran Boğa, masrafın ise 40 bin dolar olduğunu söyledi.

Doktorların kendisine ameliyatın şart olduğunu söylediğini dile getiren Boğa, "Yoksa birkaç ay içinde yatalak olacağım, çünkü kullandığım ilaçlar artık yetersiz. Ailede maddi olarak bir gelirim yok, sıkıntı içindeyiz. 3 çocuğum var öğrenci. Her ailede olduğu gibi benimde çocuklarımın ihtiyacı var. Çalışamadığım için masraflarını karşılayamıyorum. Doktorlar, ameliyatın 40 bin dolar civarında olduğunu söylediler. Bu konuda hayırsever vatandaşların yardımını talep ediyorum. Beyin pili cihazı takıldıktan sonra hastalığımın ilk yıllarına döneceğim. Çünkü ilk yıllarda çalışıyordum. Net bir tedavi değil ama en azından çalışıp para kazanabileceğim ve yatalak olmaktan kurtulacağım” dedi.

Maddi desteğe ihtiyaçlarını olduğunu vurgulayan Müesser Boğa ise "Eşim, 9 yıldır hasta. Günden güne hastalığı ilerliyor. Gün oluyor baygınlık geçiyor, gün oluyor titremesi artıyor. Tedavi sürecinde kullandığı ilaçlar artık ona yeterli gelmiyor. Bizim bir maddi gelirimiz, desteğimiz olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Desteğe ihtiyacımız var" diyerek yetkililere seslendi.