Patates tezgahını 23 Nisan için süsledi

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki patates satıcısı İsmail Sözkesen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tezgahını Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Patates satıcısı İsmail Sözkesen, anne ve babalarıyla pazara gelen çocuklara balon ve şeker dağıttı. Çocuklar mutlu olunca kendisinin de mutlu olduğunu belirten İsmail Sözkesen, “Bugün 23 Nisan, çocuklara özel bir etkinlik olsun diye düşündüm. Çocuklarımıza balonlar verdim şekerler verdim. Çok sevindiler ve mutlu oldular. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oldum. Bir etkinlik yapmak hoşuma gidiyor” dedi.

“Böyle özel ve güzel günlerde tezgahımı süslemeye önem gösteririm”

Sözkesen, “Ben böyle özel günleri takip etmeye çalışırım mesela geçtiğimiz günlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde o zaman Pazar gününe denk geliyordu, Pazar pazarında yine böyle bir etkinlik yapmıştım. Kandillerde kandil simidi koyuyoruz tezgahlarımıza, müşterilerimize, halkımıza ikram ediyoruz. Böyle özel ve güzel günlerde tezgahımı süslemeye önem gösteriyorum. Vatandaşlarımız tarafından çok güzel bir ilgi görüyoruz. Aşağı yukarı 18 senedir bu meslekle uğraşıyorum ve bu mesleğimi severek yapıyorum patates soğan işini yani zevk alıyorum” dedi.