‘Patatesler’ takımı şimdi de İstanbul Dragon Festivali’ne katılmak istiyor

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dragon Kano Yarışları’nda kaza geçiren sporcular, Musaözü Göletinde antrenmanlarına devam ederek şimdi de İstanbul Dragon Festivali’ne katılmak istiyor.

29 Ekim tarihinde düzenlenen kano yarışlarında küçük bir kaza yaşayan ‘patatesler’ grubu, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu spora daha önce sadece eğlenmek için başladıklarını ifade eden grup üyeleri, şimdilerde ise İstanbul Haliç’de düzenlenen Dragone Fest için çalışıyorlar. Her zaman iddialı olduklarını belirten grup üyeleri, bu sporda daha da profesyonelleşmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar.

“Önümüzdeki yarışlarda şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Antrenmanın ardından konuşan ‘Patatesler’ Takım Kaptanı Nur Çakıcıer, 2 yıldan beri bu sporla uğraştığını belirterek her geçen gün daha da iyi olduklarını ifade etti. Kano’ya eğlenmek için başladıklarını aktaran Çakıcıer, “2016 mayıs ayından beri bu sporla uğraşıyoruz. Aslında çok eski değiliz. Yılda 2 defa yapılıyor zaten dragon festivalinde yarışları. İkisine de katılıyoruz. Bu 4’üncü yarışımızdı en son katıldığımız. Biz en başından beri eğlenmek için başladık. Her seferinde daha da ilerletiyoruz kendimizi. Hiçbirimiz aslında bu işe bilerek başlamadık. Hepimiz gördük ve yapabileceğimize inandık. Farklı meslek ve yaş gruplarından arkadaşlarla bir araya geldik. Son yarışımızda da çok iddialıydık. Kazanacağımıza inanarak başladık. Ancak talihsiz bir kaza geldi başımıza. Dümenle ilgili bir sorun yaşadık. O da biraz motivasyonu düşürdü. Ona bağlıyoruz kazanamamayı. Ama her seferinde biraz daha iyiyiz. Önümüzdeki yarışlarda şampiyon olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz çoğu zaman bambu çubuklarıyla karada çalışıyoruz”

İstanbul’da yapılan Dragon Festivaline katılmak için sponsora ihtiyaç duyduklarını belirten Çakcıer, karada bambu çubuklarıyla çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çakıcıer, “İstanbul Haliç’te yapılan Dragon Fest’e katılmayı çok istiyoruz. Ama öncelikle sponspora ihtiyacımız var. Katılım ücretleri, ulaşım gibi sorunlar var. Kalabalık bir grubuz, gidip gelmek de sıkıntı. Öncelikle bir sponsor arıyoruz kendimize. Her zaman gölette çalışma şansımız da olmuyor. Hem ulaşım sıkıntı hem de izin almak gerekiyor. Biz çoğu zaman bambu çubuklarıyla karada çalışıyoruz. Zaman ayırdığımız için daha iyi bir şeyler yapmak istiyoruz” dedi.

“Bu tür sporlar insanların gelişimi açısından çok önemli”



Loading...

Normal hayatında İç Mimar olan ve ilk defa Kano’ya binen Özgür Ödübek, bu spora devam edebileceğini ve çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi. Ödübek, “Çalıştığım birimde bir takım oluşturmuşlardı zaten. Ben de ondan sonra dışarıdan video ve aslında biraz daha görsel açıdan onlara destek sağlamak için onlara katılmıştım. Daha çok dışarıdan bir gözle hangi uyumları, nasıl sağlıyorlar, nasıl yapıyorlar onları biraz düşünerek onlara dışarıdan destek sağladım. Bugün ilk defa ben de kanonun içine bindim. Farklı bir deneyim oldu. Grup aslında tamamen iş arkadaşlarımdan oluşuyor. İş arkadaşlarımın oluşturduğu bir grubun Eskişehir’in Porsuk Çayında 29 Ekim yarışlarında yarışacaklarından dolayı bir veya iki kere görsel destek sağladım. Bugün için de ilk defa kanonun içine bindim. Farklı bir deneyim oldu. Güzeldi açıkçası. Eskişehir gibi kıyıya etkisi olmayan bir alanda çalışmak da farklıydı. Güzel bir deneyim. Devam edebilirim. Eskiden de sporla uğraştığım için. Bu tür sporlar insanların gelişimi açısından da birçok done veriyor. O yüzden de herkesin sporla ilgilenmesini tavsiye ederim” açıklamalarında bulundu.