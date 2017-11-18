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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:22

Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nurcan Özer Ankara’da ödüllendirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından ortaklaşa yürüttülen ‘İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması’ Teknik Destek Projesi’nin kapanış toplantısı ve ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nurcan Özer Ankara'da ödüllendirildi.
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından ortaklaşa yürüttülen ‘İşçilerin ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması’ Teknik Destek Projesi’nin kapanış toplantısı ve ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

680 kişinin içinden 50 kişinin başarılı olduğu projede, Öz Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Nurcan Özer’in de aralarında olduğu 6 kişi yurtdışında eğitim almaya hak kazandı.

20 ay süren projenin aktif ve başarılı bir şekilde geçtiğini anlatan Nurcan Özer, Proje ile İşverenlerin ve işçilerin uyum yeteneklerinin, becerilerinin ve niteliklerinin iyileştirilmesinin önemi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Özer, “Kırşehir adına ödül almaya layık görüldüğüm için onur duyuyorum. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’e katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

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