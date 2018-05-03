Savaşın yıktığı okul, yeniden hayat buluyor

Suriye’nin Azez kentine bağlı Barakatı Köyünde, terör örgütlerinin yıktığı okul Körfez Belediyesi tarafından yeniden yaptırılıyor. ’Türk askeri olmak istiyorum’ sözleriyle Türkiye’yi ağlatan minik Yahya’nın okuduğu okul, minik öğrencilerin hayalini tekrar yeşertecek.

Suriye’nin Azez kentine bağlı Barakatı Köyünde DEAŞ’ın yıktığı okul ile çocukların hayalleri de yıkılmıştı. İhlas Haber Ajansı ekibi, köyde yaptığı haber ile Barakatı Köyünün içler acısı halini tüm dünyaya servis etmişti. Yıkılan okulun öğrencilerinden minik Yahya’da, "Babamı DEAŞ öldürdü. İntikamını almak için Türk askeri olacağım. Okulumu DEAŞ yıktı. Onlar bizim okumamızı, öğretmen, doktor olmamızı istemiyorlar. Çadırda eğitim görüyoruz. Yanıyoruz, çok sıcak oluyor" sözleriyle izleyenleri ağlatmıştı.

Haberin bir çok ulusal kanalda yer almasının ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran harekete geçerek okulun yapılması talimatını verdi. Körfez Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında, okulun yeniden yapılması kararlaştırıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri dışında Suriye’nin Azez Kenti’nde okul yapımıyla ilgili olarak önerge verildi. Oy birliği ile kabul edilen önerge ile Türkmen kenti olan ve terör örgütleri tarafından kullanılmaz hale getirilen bölgedeki okul binası, yeniden inşa edilecek.

Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgi veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “O bölgede böyle bir talep oluştu. Bir yardım kuruluşu ile birlikte okulumuzu yeniden inşa ederek Türkmen çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağız. 3 derslikli bir okul olacak. Soydaşlarımızın ihtiyacı vardı. Belediye olarak yapacağımız yardım ile okulumuzu inşa edeceğiz” dedi. Emeği geçen herkese teşekkür eden CHP’li Fevzi Canbaz ise, “Güzel bir düşünce. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Önerge önce meclis gündemine alındı daha sonra da oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan, park isimlerinin yenilenmesi ve festivaller ile ilgili planlama konusunda komisyonlara ek süre verildi. Körfez’deki amatör spor kulüplerine yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ise oy birliği ile kabul edildi. İmar plan değişikliklerinin de yer aldığı gündemde 2017 yılına ait Körfez Belediyesi kesin hesap bütçesinin görüşülmesine geçildi. Meclis, bütçe görüşmeleri için 2. oturumu 7 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapma kararı aldı.

Dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinden gelen soruları ve önerileri cevaplayan Başkan İsmail Baran, İSU’nun bölgede yürüttüğü alt yapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi aktardı. Başkan Baran, “Öncelikle 4 yılı geride bıraktık. El ele gönül gönüle güzel çalışmalar yürüttük. İSU, bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Bu hafta sonu itibariyle onların çalışmaları tamamladığı bölgede bizler üst yapı düzenlemesini bitirerek asfalt dökme çalışmasını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.