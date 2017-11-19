Şebnem Seçkiner çok satan kitabı ’Manyak Anne’ ile Espark’ta

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark AVM, yeni çıkardığı “Manyak Anne” kitabıyla Şebnem Seçkiner’i Eskişehirliler ile buluşturdu.Şebnem Seçkiner, çok sevilen kitabı Manyak Anne’yi Espark AVM’de Eskişehirli...

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark AVM, yeni çıkardığı “Manyak Anne” kitabıyla Şebnem Seçkiner’i Eskişehirliler ile buluşturdu.

Şebnem Seçkiner, çok sevilen kitabı Manyak Anne’yi Espark AVM’de Eskişehirli takipçileri ve okuyucuları için imzaladı. Manyak Anne; “kariyer de yaparım çocuk da” sözüne çok inanmayan, hamileliğiyle birlikte gazeteciliği bırakıp çocuğunu kendi büyütmeye karar veren bir annenin öyküsünü eğlenceli ve akıcı bir dille anlatıyor. Bir buçuk sene tam zamanlı ev kadınlığının ardından iş hayatına dönmeye çalışan, iş görüşmelerindeki “Bakıcı gelmezse siz mi işe gidemezsiniz yoksa eşiniz mi?” sorularının ardından en sonunda serbest bir şekilde çalışmaya karar veren bir kadının hikâyesi anlatılıyor.



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ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM’de gerçekleşen etkinlikte sevenleriyle buluşan Şebnem Seçkiner, Espark ziyarteçileri ile sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.