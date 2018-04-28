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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:54

Şehit anne-babalarına ücretsiz mezar yeri için dilekçe verildi

SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği, şehit anne ve babalarına ücretsiz mezar verilmesi konusundaki dilekçeyi Samsun Büyükşehir Belediyesine iletti.EMŞAV Karadeniz Temsilciliği...

Şehit anne-babalarına ücretsiz mezar yeri için dilekçe verildi
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SAMSUN (İHA) – Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği, şehit anne ve babalarına ücretsiz mezar verilmesi konusundaki dilekçeyi Samsun Büyükşehir Belediyesine iletti.

EMŞAV Karadeniz Temsilciliği tarafından, şehitler için mevlit okutuldu. EMŞAV binasında şehitler için düzenlenen 172. mevlitte, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “Bu ay şehitlerimiz için okuttuğumuz 172. mevlitte bir araya geldik. Her ayın son cumartesi şehitlerimiz için mevlit okutuyoruz. Bundan sonraki zamanlarda da bu etkinliğimiz devam edilecek. Bu ay ki ikramlarımızı Zübeyde Hanım Anaokulu karşıladı. Ayrıca Samsun Barosu da şehit ailelerine çeşitli hediyeler gönderdi. Daha önceden Samsun Büyükşehir Belediyesi şehit eşlerine ücretsiz mezar yeri vermişti. Şehit anne ve babalarından da bize böyle bir istek gelmişti. EMŞAV olarak Samsun Büyükşehir Belediyesine bu konu hakkında dilekçemizi verdik. Eğer dilekçemiz kabul edilirse şehit anne ve babalarına da ücretsiz mezar yeri tahsis edilecek” dedi.

EMŞAV bu ay ki mevlidi şehit polis memurları Mehmet Emin Eren, Muhittin Yılmaz, Hamdi Özübek, Ahmet Karaal, Oğuz Erduran, Nevzat Gündoğdu, Osman Karaca, Zikri Özdamar, Mehmet Ayan ve mevlide katılanların geçmişlerinin ruhuna da bağışlandı.
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