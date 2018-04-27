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27 Nisan 2018 Cuma 11:37

SGK, sağ olan hastanın öldü diye nefes destek cihazını geri istedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, SGK, solunum yetmezliği hastası Nazire Demirci’nin öldüğünü iddia ederek, verilen solunum destek cihazını geri istedi.60 yaşındaki Nazire Demirci ve kızı Neslehan Akar, bir gün postacının kendilerine getirdiği...

SGK, sağ olan hastanın öldü diye nefes destek cihazını geri istedi
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, SGK, solunum yetmezliği hastası Nazire Demirci’nin öldüğünü iddia ederek, verilen solunum destek cihazını geri istedi.

60 yaşındaki Nazire Demirci ve kızı Neslehan Akar, bir gün postacının kendilerine getirdiği tebligat ile şok oldu. SGK tarafından gönderilen tebligatta Nazire Demirci’nin öldüğü ve SGK tarafından şahsına tahsis edilen solunum destek cihazının 15 gün içinde geri verilmesi, aksi takdirde icra yoluyla işlem başlatılacağı bildirildi. Tebligatı alan aile yaşadıkları bu trajikomik olay karşısında ne yapacağını bilemedi.

Annesinin yaşadığını ve tedavisine devam ettiğini ifade eden Neslehan Akar, “Bu yazı SGK’dan geldi. Ama annem gördüğünüz üzere yaşıyor. Biz her ay annemin ilaçlarını alıyoruz. Maaşını alıyor kendisi. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. İki ay öncesi doktorların raporları ile gittik, SGK’dan bu cihazı temin ettik. Oradan verdiler. Bu cihaz iki sene duracak bizde. Bunsuz yapamaz annem. Çünkü tıkanıyor. İçeride bir tıkanma olduğu zaman biz o cihazı kullanmak zorundayız. SGK yetkililerini telefonla aradım. Annemin yaşadığını ve yanımda ikamet ettiğini söyledim. Bir hata olduğunu belirterek özür dilediler. Hatanın hemen düzeltileceğini beyan ettiler" dedi.
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