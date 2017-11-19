Suları olmayan köylüler su ihtiyaçlarını nehirden karşılıyor

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Kaledibi mezrasında yaşayan köylüler, su olmadığından dolayı ihtiyaçlarını yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri’nden gideriyor.

Bingöl’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kepçeli köyü Kaledibi mezrası sakinleri, su ve elektrik olmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Köyde yapılan demiryolu ve baraj inşaatlarından dolayı elektrik ve sularının kesildiğini iddia eden köylüler, nehirden ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını istediler. 2013 yılında 60 kişilik olan köy nüfusunun 10’a kadar düştüğünü belirten köy sakinlerinden Yunus Bolluk, elektrik, su ve şebekelerin olmamasından dolayı köyde yaşayanların zorunlu göç ettiğini söyledi. Kaledibi mezrasında yapılan çalışmalardan dolayı elektrik, su ve şebekelerinin kesildiğini iddia eden Bolluk, “Kepçeli köyü Kaledibi mezrasında yaşıyoruz. 2013 yılında demiryolu ve baraj çalışması başladı bölgede. Çalışmaların ardından elektrik ve su kesintileri yaşanmaya başladı. Yetkili firma hiçbir şekilde bunu üstlenmedi, sıkıntılarımızı gidermedi. Burada yaşayanlar bu sıkıntıların ardından köyü terk etmek zorunda kaldı. Şuan burada 5 hane kaldık, biz de hayvancılıkla uğraştığımız için köyü terk edemiyoruz, gidemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sesleniyoruz, bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.

Karın yağmasıyla beraber yaşamın durma noktasına geleceğini aktaran Yonca Çetin ise, “Elektriğimiz yok, telefonlarımda şarj yok. Bir hastamız olduğu zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı yollar bozuldu. Önceden köye servis geliyordu, şimdi o da gelmiyor. Bir ay içinde kar yağacak, biz aslında onu düşünmeye başladık, ne olacak ne yapacağız hiç bilmiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını talep ediyoruz, bize el uzatsınlar, mağdur yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Köye çekilen geçici elektrik ve su tesisatının gelişigüzel döşendiğini belirten İdris Bolluk da, “Elektrik ve su borularını gelişigüzel yapıp bıraktılar. Önümüz kış, bunlar donacak ve biz ne yapacağız. Bu verilen geçici su da yapılan tahliller sonucunda içilemez çıktı. Kirli paslı sudur” şeklinde konuştu.



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Öte yandan, belirli aralıklarla mezraya verilen su için Genç Toplum Sağlığı Merkezince alınan su numunesi raporunda köye verilen içme suyunun içilemez olduğu belirtildi. Genç Toplum Sağlığı Merkezi raporunda, "İçme suyunun kaynağının yapımı devam eden demiryolu tünelinin içinde olduğu, suyun kullanımının uygun olmadığı, hastalık yapıcı Escherichia Coli ve Koliform bakteri etkenleri olduğu görülmüştür" ifadeleri yer aldı.