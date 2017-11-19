Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
HABERDE İNSAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 14:37

Süper babaların eğitimi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapmaya devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi ve AÇEV işbirliği çerçevesinde imzalanan protokol gereği Odunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim...

Süper babaların eğitimi devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Odunpazarı Belediyesi aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi ve AÇEV işbirliği çerçevesinde imzalanan protokol gereği Odunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim gören çocukların babalarına, Baba Destek Eğitimlerine başladı. AÇEV Gönüllü Eğitimcileri tarafından verilen eğitim, on hafta sürecek. Programda babalara; çocuklarını yetiştirirken uygulanan aile tutumları, iletişim yöntemleri, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi, bedensel gelişimi ve diğer gelişim alanları hakkında bilgiler ve nasıl desteklenmesi gerektiği ile ilgili yapılması gerekenler anlatılıyor. Eğitimler; grup ile sohbet, programda yer alan temalara bağlı olarak aktif katılımı destekleyecek şekilde yürütülecek. Kurs sonunda ise eğitimden geçen babalara sertifikaları törenle verilecek.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<