Süper babaların eğitimi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapmaya devam ediyor.



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Odunpazarı Belediyesi ve AÇEV işbirliği çerçevesinde imzalanan protokol gereği Odunpazarı Ihlamurkent Gündüz Bakım Evi ve Kreşi’nde eğitim gören çocukların babalarına, Baba Destek Eğitimlerine başladı. AÇEV Gönüllü Eğitimcileri tarafından verilen eğitim, on hafta sürecek. Programda babalara; çocuklarını yetiştirirken uygulanan aile tutumları, iletişim yöntemleri, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi, bedensel gelişimi ve diğer gelişim alanları hakkında bilgiler ve nasıl desteklenmesi gerektiği ile ilgili yapılması gerekenler anlatılıyor. Eğitimler; grup ile sohbet, programda yer alan temalara bağlı olarak aktif katılımı destekleyecek şekilde yürütülecek. Kurs sonunda ise eğitimden geçen babalara sertifikaları törenle verilecek.