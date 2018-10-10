Suriyeli kadınlar gelinlik ve halı dokuyor

Hatay’ın Altınözü ilçesinde bulunan ve yaklaşık 9 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’nde tarım ve eğitimdeki faaliyetlerin yanı sıra kadınlara gelinlik ve halı dokumacılığında da mesleki eğitim veriliyor. Yaklaşık 120 Suriyeli kadına iş imkanı sağlayan gelinlik ve halı dokumacılığı atölyeleri, mültecilere iş imkanının yanı sıra maddi kazançta sağlıyor. Gelinlik atölyesinde çalışan 80 kadın aldıkları iş eğitimlerinin yanı sıra aylık 800 lira kazanırken, halı dokuma tezgahlarında çalışan 40 kadın ise iş eğitimleriyle beraber aylık 500 lira kazanç elde etmeyi başarıyor.

Kampta yaşayan Suriyeli mültecilerin misafir olduklarına vurgu yapan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Suriyelilerin ülkelerine döndüklerinde öğrendikleri meslekleri devam ettirerek güzel işlere vesile olacaklarını söyledi. Çalışan kadınların emeklerini aldığını ifade eden Kaymakam Bülent Uygur, “Yaklaşık 2 yıl oldu burada göreve başlayalı, şuan içerisinde bulunduğumuz alan gelinlik atölyesi. Kursiyerlerimizin kazançları 200 lira civarında. Bu demek ki ayda 800 lira, biraz daha yoğun çalışırsa ayda bin liraya yakın bir gelir elde ediyor. Toplamda 80 kadar aile bu işi yapıyor. Bir kısmı şuan içerisinde bulunduğumuz merkezde klimalı ortamda bu işi devam ettirirken, büyük bir kısmı da evlerinde el emeği en yoğun emek işi olduğu için evlerinde bu işi takip ediyorlar. Kamp idarecimizin sağlamış olduğu bağlantılarla, İstanbul-Osmanbey ağırlık olmak üzere, özellikle gelinlikler üzerindeki işlemeleri hanım kardeşlerimiz burada gerçekleştiriyorlar. Ve emeklerinin karşılıklarını da aldıklarını söylüyorlar. Burada mutlu olduklarını biliyoruz. Umarım bu işi burada iyi öğrendiler. Döndüklerinde Suriye’de de mutlu yarınlar için güzel işlere vesile olacaklar. Ben hepsinin emeğine sağlık diyorum” dedi.

“Suriyeliler ekmek elden su gölden yaşamıyor”

Kamplarda şehit yakını, dul, yetim ve çalışabilir durumda olmayan kişilerin kalması durumunda gayret gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Uygur, Suriyelilerin bir kısmının kamp içerisinde, birçoğunun da kamp dışında çalıştıklarını söyledi. Suriyeliler hayat yaşıyor imajının yanlış olduğunu ifade eden Uygur, “Burada şöyle bir imaj olmasın, yani Suriyeliler kamplarda bir hayat yaşıyorlar, ekmek elden su gölden gibi, öyle bir şey yok. Suriyelilerde kampın dışına çıkıp ekmeklerinin peşinde koşuyorlar. Özellikle kamplardaki nüfus sayısı, Türkiye’deki toplam nüfusa oranla Suriyelilerin, ciddi derecede düşük bir rakam, 200 bin liranın altında. Özellikle bu kamplarda da Şehit yakını, dul, yetim ve çalışabilir durumda olmayan kişilerin kalması noktasında özen gösteriyoruz. Kendilerinden teşekkürleri ve şükür ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Bol kazançlar diliyorum” dedi.

“Kendileri kazansınlar, kendi ailelerinin geçimlerini sağlasınlar”

Halı dokuma atölyesinde de yaklaşık 40 Suriyeli kadının çalıştığını ifade eden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Suriyelilerin halı dokumanın yanı sıra anahtarlık ve hediyelik eşya yaparak kendi ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi. Altınözü’nün 48 ilçesinde açılan kursları kampta da açmaya çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Uygur, “Altınözü İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve aynı zamanda kamptaki açılacak olan kurslarımızın da planlayıcısı, ilçemizin 48 mahallesinde ne tür kurslar açıyorsak benzer kurslarımızı da kampta da bu kursları açma gayreti içerisindeyiz. Bunlardan bir tanesi de halı kursuydu. Yine bu kursta kardeşlerimiz çalışmakta. 500 lira civarında bu halıcılık kursunda çalışan kardeşlerimiz aile ekonomilerine katkı sağlamaktalar. İşkur aracılığıyla buradaki halı atölyemiz desteklendi. Malumunuz olduğu üzere İşkur tüm Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burada da yevmiye veriyor. Buradaki hanım kardeşlerimiz de bu yevmiyeden pay sahibi oldular. Onun yanında şuan masa üzerinde gördüğümüz gibi çeşitli anahtarlıklar ve hediyelik eşyalar yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bunları da buradaki kamp idaremiz sağlamış olduğu pazarla, kendi aile ekonomilerine dönüştürmekte. Biz kendilerinden herhangi bir şey beklemiyoruz. Kendiniz kazanın, kendi ailenizin geçimini sağlayın diyoruz. Bu noktada da mutluyuz. Bir şeyler başarabildik. Burada yaklaşık 40 aile, 40 hanımefendi burada çalışıyor. Biz onlara da hayırlı kazançlar diliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Bizlere imkan sağladığı için Erdoğan’a teşekkür ediyoruz”

Gelinlik tezgahlarında 15-20 kişi çalıştıklarını ifade eden Hadice Cindi, haftalık 200 lira kazandıkları söyledi. Kendilerine her gün çalışma imkanı sağlayan Türkiye’ye çok teşekkür eden Suriyeli Hadice Cindi, “Bu işi Suriye’de de çok yaptık, çok kolay. Yani kızlar geliyor, bir gün iki gün öğreniyor. Sonra her zaman çalışıyorlar. Bazen bir gelinlik işi iki gün, üç gün bazen bir günde biter. Bu işleri İstanbul’dan alıyoruz, sonra geri gönderiyoruz. İstanbul’da şirketlerde dikiyorlar. Bizlere bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, vali ve kaymakama teşekkür ediyoruz” dedi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, röportajların ardından atölye alanlarını gezerek halı dokuyan Suriyelilere eşlik etti.