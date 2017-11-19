Suriyeli mülteci aile yardım bekliyor

Suriye’deki savaştan kaçarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen 2 çocuğu engelli 10 nüfuslu Fettah ailesi geçimini sağlayabilmek için yardım bekliyor.

Aile reisi Selfic Fettah yaşlı ve hasta olduğu için çalışamadığından dolayı ailenin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ailenin geçimini sağlamak için mermer işçiliği yapan Mehmet Fettah ise 10 kişilik nüfusun bütün ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Anne Sultan Fettah, Suriye’den geldiklerini ve geçimlerini yapmakta zorlandıklarını söyledi. Anne Sultan Fettah, "İki tane engelli, hasta çocuğum var. Toplam 10 kişiyiz. Babalarının yaşı büyük ve sırtı ağrıyor bu yüzden çalışamıyor. Sadece bir tane oğlum çalışabiliyor, o da bize yetmiyor. Evimiz kira, masrafımız çok fazla. Engelli çocuklarıma tekerlekli sandalye lazım, ama imkanımız olmadığı için alamıyoruz. Hayırsever biri bir tane tekerlekli sandalye aldı ama o da bozuldu. Bir ya da iki tane tekerlekli sandalye olursa en azından arada onları dışarı çıkartabiliriz. Böylelikle doktora da rahat götürebiliriz. Özellikle engelli iki çocuğum için yardım bekliyoruz" dedi.

"Öğretmen olmak istiyorum"



Loading...

İlköğretim 5. sınıfa giden Helaz Fettah, büyüdüğünde öğretmen olmak istediğini söyledi. Helaz Fettah, "Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Okula gidiyorum, durumumu biliyorum, görüyorum o yüzden öğretmen olmak istiyorum. Benim iki tane engelli ağabeyim var. Annem ile babam onlara bakıyor. Ben ile kardeşim okula gidiyoruz, bizim okul ihtiyaçlarımız var. Bazen annem ve babam kardeşlerime bakıyor ya bende bazen bakmak zorunda kalıyorum. Onlar yüzünden bazen okula gidemiyorum" diye konuştu.