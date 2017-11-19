Suriyeli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye verildi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Suriyeli Muhammed Meshavan’a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Harran Üniversitesinin akademik açılış yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar’dan akülü sandalye talebinde bulunan Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Meshavan, için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, engelli öğrenciye akülü sandalye hediye etti. Suriyeli öğrenciye akülü sandalyesini, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın öğrencilerle buluşma programında verildi. Osmanbey Kampüsünde gerçekleşen törene Rektör Taşaltın’ın yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürü Habip İpar katıldı. İpar, Suriyeli öğrenciye akülü sandalyeyi teslim etti. Akülü sandalyesine kavuşan Suriyeli öğrenci Meshavan, Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti. Normal bir tekerlekli sandalyesi olduğunu ve okula gidiş gelişlerinde zorluklar yaşadığını anlatan Meshavan, "Okula gidiş gelişlerimde zorluklar yaşıyordum. Akademik açılış yılında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar’dan akülü sandalye talep ettim. Bu gün bu talebim yerine getirildi ve akülü sandalyeyi bana hediye etti. Artık okula gidiş gelişlerimde zorluk yaşamayacağım. Bana akülü sandalye desteğinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Genel Sekreter Abdülkadir Açar’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan ise yapılan yardımda emeği geçen herkese teşekkür etti.