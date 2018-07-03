Tedavi gören yeğeni için yardım bekliyor

Afyonkarahisar’da mevsimlik işçi olarak çalışan Şahin Akgün, geçirdiği hastalık dolayısıyla beyni gelişmeyen yeğeni için yardım bekliyor. Akgün, yeğeninin ameliyat masrafının devlet tarafından karşılandığını ancak fiyatı yüksek...

Afyonkarahisar’da mevsimlik işçi olarak çalışan Şahin Akgün, geçirdiği hastalık dolayısıyla beyni gelişmeyen yeğeni için yardım bekliyor. Akgün, yeğeninin ameliyat masrafının devlet tarafından karşılandığını ancak fiyatı yüksek olan ithal iğneler için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kastamonu’dan mevsimlik işçi olarak Afyonkarahisar’a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Şahin Akgün, doğduğu günden bu yana hasta olan yeğeni için elinden geleni yapıyor. Geçirdiği hastalık dolayısıyla beyin gelişimi tamamlanmayan yeğen Emir Akgül’ün masrafları ise ailesini zaman zaman zorluyor. Dayı Şahin Akgül 10 yaşındaki yeğeninin hayata dönmesi için hayırsever vatandaşların yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Akgül, “Devletimizden Allah razı olsun. Yeğenimin tedavi ve ameliyat masraflarını karşıladı. Yalnız geriye sadece yeğenimin ameliyat öncesi kullanması gereken ithal iğneler kalıyor. Emir’in 12 yaşına kadar bu iğneleri alması ve kullanması gerekiyor. Ancak iğnelerin maliyeti 450 euro olduğu için bu masrafı karşılama gücümüz maalesef yok” dedi.