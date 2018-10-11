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11 Ekim 2018 Perşembe 16:27

Tek yumurta ikizi doktorlar 26 yıldır hiç ayrılmadılar

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Devlet Hastanesinde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar görenleri şaşırtıyorlar.Aslen Tokatlı olan fakat Ankara’da dünyaya gelen ikiz Oğuz ve Onur Şahin (26) kardeşlerin birliktelikleri okul yıllarında da devam...

Tek yumurta ikizi doktorlar 26 yıldır hiç ayrılmadılar
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Ordu’nun Ünye ilçesindeki Devlet Hastanesinde görev yapan tek yumurta ikizi doktorlar görenleri şaşırtıyorlar.

Aslen Tokatlı olan fakat Ankara’da dünyaya gelen ikiz Oğuz ve Onur Şahin (26) kardeşlerin birliktelikleri okul yıllarında da devam etti. İlkokul, lise ve üniversite yıllarında hep aynı sıraları paylaşan Şahin kardeşlerin Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra da ilk tayin yerleri de birlikte Ordu’nun Ünye ilçesine çıktı. Görenleri şaşırtan çiçeği burnunda ikiz doktorlar, “Bundan böyle şifa dağıtmak için çalışmaya devam edeceğiz” dediler.
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