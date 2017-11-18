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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:06

Tepebaşı ve Treptow-Köpenick kardeş şehir oldu

Tepebaşı Belediyesi uzun zamandır yakın ilişkiler ve işbirliği içinde olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir oldu.Yaklaşık 7 yıldır süren yakın ilişkilerin ve işbirliği sürecinin ardından Tepebaşı Belediye...

Tepebaşı ve Treptow-Köpenick kardeş şehir oldu
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Tepebaşı Belediyesi uzun zamandır yakın ilişkiler ve işbirliği içinde olduğu Almanya’nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Yaklaşık 7 yıldır süren yakın ilişkilerin ve işbirliği sürecinin ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Treptow-Köpenick’e giderek iki belediyeyi kardeş şehir ilan eden anlaşmaya imza attı. Düzenlenen imza töreninde Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ile bir araya gelen Başkan Ataç’a, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ve Melih Savaş ile meclis üyeleri eşlik etti.

Atılan imzaların ardından Tepebaşı ve Treptow-Köpenick kardeş şehir olurken, konu hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Treptow-Köpenick ile uzun yıllardır yakın ilişkilerimiz ve işbirliğimiz söz konusuydu. Bu sağlam temeller üzerine kurduğumuz ve işbirliği ile sürdürdüğümüz ilişkilerimizi kardeş şehir olarak bugün taçlandırmış olduk. Burada olmak çok güzel, her zamanki gibi misafirperverce ağırlanıyoruz. Diliyorum ki işbirliğimiz ve kardeşliğimiz her zaman devam edecek” şeklinde konuştu.

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