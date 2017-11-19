Tepebaşı’nda takas pazarına yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Üstünüze Afiyet İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları" etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.Haller Gençlik Merkezi yanında...

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Üstünüze Afiyet İkinci El Eşya Takas Pazarı ve Dönüşüm Sofraları" etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.



Loading...

Haller Gençlik Merkezi yanında bulunan Haller Parkında düzenlenen etkinlikte her zamanki gibi para kullanılmadı. Takas pazarında vatandaşlar, eşyalarını kupon karşılığı takas edip yine bu kuponlarla başka ürünler alabildi. Tüketim çılgınlığına dikkat çekilen etkinlik ile katılımcılar, paranın geçmediği pazarda eşyalarını takas usulüyle değiştirmiş oldu. Etkinliğin bir diğer ayağı olan Dönüşüm Sofralarında ise hala yenilip, içilebilecek durumunda olan fazla gıda ürünlerinden yemek yapılarak katılımcılara ikram edildi. Hazırlıkların saatler öncesinden başladığı proje ile semt pazarlarında sebzelerin gün sonunda çöpe gitmesinin önüne geçilmiş oldu. Bu şekilde temin edilen malzemeler ile yapılan yemekler "Geri Dönüşüm Sofraları" adı altında vatandaşlara ikram edilirken tasarrufun önemi, geri dönüşüm ve israfın zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.