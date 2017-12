Gaziantep Sanayi Odası(GSO) Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gazianteplilerin girişimcilik ruhunun Antep Savunmasına dayandığını söyledi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Topçuoğlu, Gaziantep’in geçmişten gelen ve atalardan miras kalan mücadele gücünü hayatın her alanında uyguladığını söyledi.

Gazianteplilerin Kurtuluş Savaşında hem düşmanla hem de açlıkla mücadele verdiğine değinen Topçuoğlu, “Gaziantepliler bundan 96 yıl önce, ülkeyi ele geçirmek isteyen işgalcilere karşı amansız bir mücadele vermiştir. 11 ay süren bu destansı savunmada 6 bin 317 şehit veren Gaziantep halkı, sefalet içinde geçen bu süreçte vatan mücadelesinden vazgeçmemiştir. İşte yaklaşık 100 yıl önce verilen bu mücadele ve direniş atalarımızdan bize miras kalan en büyük ödüllerden birsidir” dedi.



Gazianteplilerin atalarından aldıkları mücadele gücünü, yaşamın her alanında uygulamayı başardığını kaydeden Topçuoğlu, “El yapımı silahlarla düşmana karşı koyan üretkenlik ve her türlü zorluğa karşı direnerek başarıya ulaşma ruhu, Gazianteplilerin şu anki üretkenliği ve başarısının dayanak noktasıdır. Bu ruhu bizlere kazandıran atalarımıza minnettarız. Gaziantep her zaman geçmişten gelen, atalarımızdan aldığımız mücadele gücünü, yaşamın her alanında uygulamayı başarmış bir şehirdir. Bu mücadele gücünü ekonomik hayata da yansıtan Gaziantep, bu gün üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç ve kararlılıkla Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele eden Gaziantep halkının kurtuluş gününü gururla kutlarken, vatan ve bayrak aşkı uğruna feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.