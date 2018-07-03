Trabzon’un fahri müfettişi: ‘Teoman ağabey’

Trabzon’un sorunlarını sosyal medya hesabından paylaşarak kısa sürede fenomen olan yüksek makine mühendisi Teoman Yılmaz, kentin fahri müfettişi olarak tanınıyor.

Trabzon’da 9 sene önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla fenomen olma yoluna giren 59 yaşındaki Teoman Yılmaz’ın 20 ülkeden 18 bin takipçisi var. 2008 yılında emekli olduktan sonra ilk zamanlar karşı olduğu sosyal medyaya farklı bir şekilde girmeye çalışan Trabzon’un Teoman ağabeyi kentin çeşitli yerindeki sorunların görüntülerini çekerek paylaşmaya başladı. Kısa sürede takipçisi artan Yılmaz, sorunları gündeme getirerek yöneticilere de yön vermeye başladı. Telefonuyla il merkezinin yanı sıra takipçilerinden gelen mesajlar doğrultusunda ilçelere de giderek sorunları yerinde inceleyen Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olmaya da çalıştı. 14 bin TL’lik bağımısız milletvekili başvuru ücretini veremediği için milletvekili adayı olamayan Yılmaz, Kaşüstü’ndeki rögar kapakları ile ilgili son videosunun yaklaşık 200 bin kişi tarafından izlendiğini söylüyor.

"Değerli sayfa dostlarım"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı paylaşımlara ‘değerli sayfa dostlarım’ diyerek başlayan Teoman Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Bölümü’nden mezun olduğunu belirterek, “İller Bankası’ndan 2008 yılında emekli olduktan sonra Türkiye’de en çok Facebook sayfasına kızan insanlardan biriydim. Baktım doktoru, mühendisi, diğer arkadaşlarım orada tavla, okey oynuyor, diğer konulara giriyorlar niye bu kadar zaman harcıyorsunuz diye onlara kızıyordum. Daha sonra şunu düşündüm bıçakla portakalı soyuyorsunuz, yararlı bir alet ancak aynı bıçağı insana saplarsan cinayet aleti. Dolayısıyla bıçakta kabahat yok dedim, Facebook sayfasını biraz inceledim. Adam sistem kurmuş. Kötü kullanıyorsan kötü sonuç veriyor, iyi kullanırsan iyi sonuç veriyor. Biz dedik ki insanlar bunu hoş seda insanlık adına insana dokunma adına nasıl kullanabiliriz. 2-3-5 haber attım derken 9 sene geçti bu formatta bu yayınlara yaptık. 3-5-10 kişi derken bugün 18 bin takipçiye yaklaştı. 20 ülkeden 18 bin insan var. Her partiden var, ayda da bin kişi sayfamızı takibe alıyor. Sayfamızın ana teması hoş seda insana dokunma Trabzon temelli bir haber yapıyoruz” dedi.

“Teyzemiz ayağının takıldığı çukuru çekip bize atıyor biz yayınlıyoruz”

Sayfasında siyaset ve ticaretin olmadığını dile getiren Yılmaz, “Haberimizin çoğu ulusal ve yerel medyalarda yer alacak formatta değil ancak bizim dile getirdiğimiz sorunları düzelten onların gereğini yapan yöneticilerin aynı zamanda ilk haliyle son halini yayınlayıp teşekkür yayınlıyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum, yöneticilere duyarlı oldukları için. Ancak sorunlar bitmiyor. Oto kontrol doğru çalışmış olsa sistem doğru çalışmış olsa da Facebook sayfasıyla beraber kentteki sorunlara müdahale edilmemiş olsa isteğimiz budur. Ben bunu tamamen fahri olarak yapıyorum. 50’ye yakın danışmanımız var, bunların hepsi tamamen binim gibi fahri. Hepsi siyaset, ticaret, hakaret üstüdür. Teyzemiz ayağının takıldığı çukuru çekip bize atıyor biz yayınlıyoruz, düzelttikten sonra da ’teyzeciğim orayı tekrar çeker misin?’ diyoruz sorun giderildikten sonra fotoğrafı yayınlıyor, yetkililere teşekkür yayınlıyoruz. Biz çirkinliklerin de düzeltilmesinde hep sivrisineği bırakıp sisteme işaret ediyoruz. İnsan kaynaklarının doğru zamanda doğru yerde kullanılmasını çok istiyoruz" diye konuştu.

"Bağımsız milletvekili adayı olmak istedim ama..."

"Bağımsız milletvekilliği adaylığı koymak istedim. Ancak sistem 14 bin TL bir engel koydu" diyen Yılmaz "Böyle bir param olmadığı için verip alamıyorsun parayı öyle bir adaylıkta koyamadım ana her şerde de bir hayır vardır diyorum. Bizler şunu yapmak istiyoruz insanları doğru seçme noktasında doğru yerleştirme noktasında insanlığa iki tane yazılım armağan ederek göçmek istiyorum. Biri siyaset kurumu verimlilik yazılımı diğeri kent yönetimi verimlilik yazılımı. Eğer bunların altına anayasa konulursa işin ehli işin başına gelir. Bir cep telefonu ile idare ettiğimiz sayfa. Bunun daha ileriye taşınmasına yönelik bir adımlarımız olacak hoş seda Trabzon adına. Samimiyetle söylüyorum, siyaset, ticaret, hakaret yok sadece Allah bilsin diye yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Sayfamızda üç şey var; emek, bilgi, ahlak”

Bugüne kadar sosyal medya hesabında 30 bin haber ve 500 video yayınladığını vurgulayan Yılmaz, “Bizim 9 yıldır sayfamıza vatandaş tarafından açılmış olan bir tane dava yok. Bizlerin vatandaşla hiçbir derdi olmadı, idarecilerimizi güzelliği yönlendirdik. Sayfamızda şöyle bir iddiada bulunuyoruz; 30 bin haber 500 videoyu Trabzon için kent için insanlık için yapmışız. Bana bir tane hatalı haber gösterin. Gazeteci değilim bu işi fahri olarak yapıyorum datalarımız çok yüksek 20 bine yakın izleyen var. Bana bir tane hatalı haber bulun. Bir tane şerefsiz kelimesi bulamazsınız sayfamız çok ciddi. Sayfamızda üç şey var. Emek, bilgi, ahlak. En son tıklanma 200 bine kadar gitti. Sayfamızı izleyenlere neden değerli diyorum çok değer katıyorlar . Kimse tek başına bir şey değil. Teoman Yılmaz tek başına emekli bir devlet memuru. Bizim yapmış olduğumuz bu güzelliğe bu yemekte bir çok insanın el emeği var” ifadelerini kullandı.