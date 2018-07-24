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24 Temmuz 2018 Salı 15:37

Trafik ışıkları çelişkide kaldı sosyal medyada mizah esti

Eskişehir’de, bir trafik lambasının ’kırmızı, sarı ve yeşil’ ışıklarının aynı anda yanma anının fotoğrafı sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.Trafik lambalarında ender yaşanan olay Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı...

Trafik ışıkları çelişkide kaldı sosyal medyada mizah esti
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Eskişehir’de, bir trafik lambasının ’kırmızı, sarı ve yeşil’ ışıklarının aynı anda yanma anının fotoğrafı sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

Trafik lambalarında ender yaşanan olay Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçerken lambadaki ışıkların hepsinin aynı anda yandığını gören bir vatandaş, çektiği fotoğrafısosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları da gönderiye "Sana git demek gelmiyor içimden ama kalmanı da istemiyorum", "Hiç durma tam gaz", "Dur bak dinle geç", "Ben karışmam ne yaparsan yap diyor ışıklar" gibi güldüren yorumlar yaptı.

Öte yandan yaşanan aksaklık sonrasında bazı sürücülerin geçiş üstünlüğünün kimde olduğunu anlayamamasından dolayı beklemek zorunda kaldıkları öğrenildi.
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