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27 Nisan 2018 Cuma 11:33

Trafikte eğlenceli yolculuk

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Estim Köprüsü yakınlarında motosiklet sürücüsünün gözlük taktığı köpeğini yanına alarak trafiğe çıkması dikkat çekti.Motosiklet sürücüsü köpeğini yanına alarak trafiğe çıktı. Motosiklet...

Trafikte eğlenceli yolculuk
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Estim Köprüsü yakınlarında motosiklet sürücüsünün gözlük taktığı köpeğini yanına alarak trafiğe çıkması dikkat çekti.

Motosiklet sürücüsü köpeğini yanına alarak trafiğe çıktı. Motosiklet üzerinde köpek ve sürücüsünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olayın farkına varanlar ise bol bol fotoğraf çekti. Köpeğin gözlerinde bulunan kaynak gözlüğü ve mutlu olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu iki dost, çevrede bulanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında eğlenceli yolculuklarına devam ettiler.
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