Trafikte eğlenceli yolculuk

Bu iki dost, çevrede bulanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında eğlenceli yolculuklarına devam ettiler.

Motosiklet sürücüsü köpeğini yanına alarak trafiğe çıktı. Motosiklet üzerinde köpek ve sürücüsünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olayın farkına varanlar ise bol bol fotoğraf çekti. Köpeğin gözlerinde bulunan kaynak gözlüğü ve mutlu olması dikkatlerden kaçmadı.

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