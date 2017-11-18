TÜGVA Eskişehir İl Başkanlığı açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanlığı düzenlenen program ile hizmete girdi.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan programa katılım yoğun oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Gürcan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

"Gençlerimizle beraber olmanın hayallerini kuruyorduk"

Programda bir konuşma yapan TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, vakfın aldığı mesafeden bahsetti. Genel merkezde 5-10 kişiyle vakfı kurduklarını anlatan Başkan Emanet, "3 sene evvel göreve ilk geldiğimizde, 10 tane ilimiz vardı. Onlardan bir tanesi Eskişehir’di. O günleri hatırladım. Yola çıktığımızda Eskişehir ilk geldiğimiz ve ziyaret ettiğimiz illerden bir tanesiydi. Buradaki ve genel merkezimizdeki ekibimiz 5-10 kişiden oluşuyordu. O zaman hayaller kuruyorduk, ülkenin geleceğine hizmet edecek mekanlar açmanın, gençlerimizle beraber olmanın hayallerini kuruyorduk. Bugün elhamdülillah o gün yola çıktığımız tabiri caizse bir avuç insanın böyle kalabalıklara dönüştüğünü görmek, bize ayrı bir mutluluk veriyor. Vakfımız şu an 81 ilde, 81 temsilciliğini atamış, 259 ilçesine atamasını gerçekleştirmiş, kitap kafeleriyle 38 ildeki 54 yurduyla gençlerimize hizmet eden, ortaokuldan liseye, üniversiteden çalışan gençliğe, kadından aileye kadar gençlerimizin olduğu her yerde olan, onların yanında ve destekçisi olan bir vakıf olarak hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Gönüllerini gençlere açan üniversiteler, bürokratlar ve siyasetçiler ile yolumuza devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı. Tüm bu zorlukların yeni nesil sayesinde yeniden yaşanmayacağını aktaran Karacan, "Bugün eğitimin kalbi Eskişehirimizde, Türkiye Gençlik Vakfımızın temsilciliği kazandırılıyor. Özellikle şehrin merkezinde gençlerimizin uğrak olarak dolaştığı bu mekanlarda binanın açılmasından dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TÜGVA Türkiye’nin milli değerlerine sahip gençleri yetiştirmesinden dolayı bizim için çok önemli. Türkiye zor bir dönemden geçti ama inşallah bu yeni nesille artık kapılarını kapatan üniversiteler, bürokratlar, siyasetçiler değil gönüllerini gençlere açan üniversiteler, bürokratlar ve siyasetçiler ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gönlümle yapabildiğim kadarıyla destek olmaya çalıştım"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Gürcan da sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan getirdiği selamı söyleyerek başladı. Türkiye’nin gençlerle yol alacağını belirten Gürcan, "Ankara’dan Cumhurbaşkanımızın selamı ile başlamak istiyorum. Gençliğe sözde değil yaptıkları politikalarıyla ve icraatlarıyla yol açan bir Cumhurbaşkanımız var. Gerçekten bugün tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi eğer yarınımızda yol almak istiyorsak, bugünden onun hazırlığı ancak çocuklarımız ve gençlerimiz ile olacaktır. Bu anlamda TÜGVA’nın kuruluşundan beri, tüm çocuklarım ile birlikte hem kuruluşunda hem işlerinde görev alarak, gönlümle yapabildiğim kadarıyla destek olmaya çalıştım" diye konuştu.

"Artık vakfın sağladığı imkanlardan daha fazla ve etkin bir şekilde yararlanma fırsatını yakalayacaklar"

Son konuşmayı yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir’de açılan il temsilciğinin gençlere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Vali Çakacak, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"TÜGVA bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, geleceğimizin teminatı gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesinde önemli rol üstlenmektedir. Tabi bunun yanında TÜGVA hayata geçirdiği programlar, üstlendikleri projelerle gençlerimizin ilmi, ahlaki, sosyal ve kültürel yönden gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. Burada gençlerimiz TÜGVA il temsilciğinin açılması ile birlikte artık vakfın sağladığı imkanlardan daha fazla ve etkin bir şekilde yararlanma fırsatını yakalayacaklar."



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Konuşmaların ardından programda hediyeleşmeler oldu. Son olarak kesilen kurdele ile il temsilciliği hizmete başladı.