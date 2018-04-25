Türk Kızılayı’ndan anlamlı organizasyon

Türk Kızılayı Bursa Şubesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mavi Çocuk Festivali, Mudanya Altıntaş Kızılay Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. 530 çocuğun katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Kızılayı Bursa Şubesi Mudanya Altıntaş Kızılay Gençlik Kampı’nda düzenlenen III. Mavi Çocuk Festivali’ne bu yıl 9-11 yaş grubundan 530 çocuk katıldı.

Mülteci çocukların yanı sıra spastik engelli yavrularla devlet korumasındaki miniklerin de katıldığı festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, “işte bayram kutlaması böyle yapılır” dedirtti. Gün boyu düzenlenen tanışma-kaynaşma oyunlarının yanı sıra rüzgâr gülü yapımı istasyonu, jenga denge oyunları istasyonu, baskı boyama istasyonu, yüz boyama istasyonu, dart oyunu istasyonu ve üç boyutlu resim istasyonunda çocuklar hem eğlendi, hem de hünerlerini sergiledi. Türk Kızılayı Bursa Şubesi ve Kızılay Bursa Toplum Merkezi’nin imza attığı başarılı organizasyonun finalinde ise illüzyon gösterisi düzenlendi. Şölen tadında geçen etkinlikte misafirlere gün boyunca çeşitli ikramlar da yapıldı. Çocuklara 23 Nisan’a özel hediyelerin de verildiği programda Uludağ Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu’ndan 40, Kızılay Toplum Merkezi Gönüllülerinden de 75 gönüllü öğrenci liderlik yaptı.

Çocukların bayramını kutlayan Türk Kızılayı Bursa Başkanı İbrahim Dokunmazer, “Türk milletinin milli ve manevi bütün değerlerini yaşatmak ve onu geleceğe taşımak hepimizin görevi. Bu etkinlikle Türk Kızılayı çatısı altında arkadaşlık, sevgi, saygı, gönüllü çalışma bilincine sahip, her türlü ortamda kendini ifade edebilen, kişilikli, başarılı ve mutlu olan geleceğin Kızılaycılarını yetiştirmek hedeflenmiştir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.