Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Mevcut Şube Başkanı Baler Fidan yönetim kurulunun tek liste ile girdiği kongreye, Üyelerin ve davetlilerin yanı sıra, Türk Genel Başkan Yardımcıları Gürol Toker ve Yusuf Kayan , Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Kemal Kazak , Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan , Türk Haber-Sen Gaziantep Şube Başkanı Abdulselim Parlak , Türk Büro-Sen Gaziantep Şube Başkanı Fahri Tabur, Türk Tarım Orman-Sen il Başkanı Cuma Erol , Türk Enerji-Sen il Başkanı Hasan Aytaç, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı A Muhittin Taşdoğan , MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel , MHP Şahinbey ilce Başkanı Cahit Çıkmaz , Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, TÜRKAV Gaziantep Şube Başkanı Levent Kürüz , Gaziantepspor Kulübü As Başkanları Yusuf Aslan ve Mehmet İhsan Güney ve birçok STK temsilcisi katıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığını Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Bekir Avan yaparken açılış konuşmasını Şube Başkanı Baler Fidan yaptı.

23 Kasım 2013 tarihinde göreve geldiklerini ve o günden bu güne kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Baler Fidan, "Biz Türkiye Kamu-Sen’in misyonu ve varoluş sebeplerine inanarak yola çıktık. Bu yolda üyelerimiz ve kurumlarımızın haklarına halel getirmeden, onların ve teşkilatın hukukuna uygun çalışmalar yürüttük. Bu yolda çok sıkıntılar yaşadık. Çok şükür eğilip evrilmedik, mevki ve makam peşinde koşmadık. O yüzden dün söylediklerimizi bugün söylemekten imtina etmiyoruz. Dün bizi acımasızca eleştirip düşman gözüyle bakan sözde sendikaların, bizimle aynı çizgiye gelmiş olduğunu görüyoruz. Buna sevinmek isterdik ancak, maalesef bunların eylemlerin ile söylemleri bir birini tutmuyor. Dileğimiz bu arkadaşların kamuda yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluklara hizmet etmemesidir. Bizim mücadelemiz önümüzde ki 4 yılda bu tür olumsuzluklarla mücadele etmek olacak. Biz, bize inanan güvenen üyelerimizin güvenlerine layık olmaya çalışacağız. Tüm üyelerimize, temsillerimize, şube yöneticilerimize ve hızına yetişmekte zorlandığımız genel merkezimize teşekkür ediyor, kongremiz ve sonuçlarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkan Yardımcısı Z.Gürol Toker ’ de yaptığı konuşmada Türk Ulaşım-Sen hareketinin çalışanların umudu olduğunu bu umudu hayal kırıklığına uğratmadan yollarına devam ettiklerini belirterek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kongrede eski Şube yöneticileri ve emekli üyelere plaket takdim edildikten sonra seçimlere geçildi.



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Yeni Şube Yönetim Kurulu katılım sağlayan tüm üyelerin oyunu alan Baler Fidan Başkanlığında, Mustafa Sönmez, Mehmet Çalışkan , Serdar Akyüz , Kamil Alkurt, Zekeriya Arslan , Cuma Öztürk’ten olustu. Diğer organlar belirlenmesi sonrası seçimler sona erdi.