U15 Bilecik Gençler Ligi kuraları çekildi

Bilecik’te oynanacak U15 Gençler Ligi müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) binasında yapılan U15 Bilecik Gençler Ligi futbol müsabakası kura çekimine, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü temsilen İsmail Özdil ve lige katılacak takımların temsilcilere katıldı.

Yapılan kura çekimi öncesi açıklama yapan Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, U15 Gençler Ligi futbol müsabakasına A ve B grubu olarak 2 gruba ayırdıklarını belirtti. Toku, “Bozüyük ve ilçeye yakın takımları B grubunda, Bilecik ve ile yakın takımları A grubunda topladık. A grubu 5 takımdan oluştu. B grubu ise; 4 takımdan oluştu. Lig deplasmanlı olarak 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde başlayacak. Grubunda birinci olan takım diğer grubun ikinci ile eleme usulü karşılaşacak. Buradaki galip gelen takımlar final maçına çıkacak ve bu müsabaka Bilecik’te oynanacak. Takımlara başarılar diler, kazasız belasız bir şekilde ligin bitmesinin temenni ederim” dedi.

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ise; takımlara başarılar dileyerek, kazasız belasız bir şekilde ligin bitmesini temenni etti.

Çekilen kuralarda A grubunda İl Özel İdaresispor, 1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor, Ertuğrulspor ve Vezirhanspor yer adlı. Bu grupta ilk hafta İl Özel İdaresispor- Ertuğrulspor, Gölpazarı Belediyespor-1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelecek. İlk haftayı Vezirhanspor BAY geçecek.



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B grubunda ise; Vitraspor, Söğütspor, Pazaryerispor, Bozüyük İdmanyurdu Spor yer aldı. Bu grupta ilk haftada ise; Vitraspor-Bozüyük İdmanyurdu Spor ve Söğütspor-Pazaryerispor karşı karşıya gelecek.