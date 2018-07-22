Üç yaşındaki Ecrin, ayaklarının üzerinde yürümek istiyor

Karamanlı aile, çarpık ayaklı olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki kızları Ecrin’in yaşıtları gibi yürüyebilmesi için kendilerine yardımcı olunmasını istiyor.Merkeze bağlı Paşabağı köyünde ikamet eden İbrahim (37) ve Fadime Kartop...

Karamanlı aile, çarpık ayaklı olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki kızları Ecrin’in yaşıtları gibi yürüyebilmesi için kendilerine yardımcı olunmasını istiyor.

Merkeze bağlı Paşabağı köyünde ikamet eden İbrahim (37) ve Fadime Kartop çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan 3 yaşındaki Ecrin, çarpık ayaklı olarak dünyaya geldi. Ailenin maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle Ecrin’e 6 aydır halası Şerife Şimşek bakıyor. Yeşil kartı olan ve köyünde günübirlik işçi olarak çalıştığını anlatan baba İbrahim Kartop, kimseden para istemediğini, sadece kızının yürümesi için yol gösterilerek yardımcı olunmasını istediğini söyledi. Kızının yürüyebilmesi için çok uğraştığını anlatan baba Kartop, "Kızımı doğduğunda Karaman ve Konya’daki hastanelere götürdüm. Sonuç olarak ameliyat olursa bizim gibi, olmasa da yürüyebileceği söylendi. Bu konuda Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum” dedi.

“Ecrin, neşe dolu bir çocuk”

Aydın’da yaşayan ve altı aydır Ecrin’e kendisinin baktığını belirten halası Şerife Şimşek de, "Ecrin’i Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Doktor bana Ecrin’in yapılacak olan tedavi sonucu iyileşebileceğini, ancak tedavi sürecinin uzun süreli ve epey uğraştırıcı olacağını söyledi" şeklinde konuştu. Ecrin ile dışarıya çıktıklarında top oynayan çocukları görünce yüz ifadesinin değiştiğini aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızdan ve eşi Emine hanımdan özellikle yardımlarını bekliyorum. Ecrin için istiyoruz. Eğer benim maddi durumum olsaydı gerçekten kimseden bir şey beklemezdik. Ecrin’in bizim kadar olmasa da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek şekle gelmesini istiyoruz. Çocuklarla oyun oynamasını, bizim gibi koşmasını istiyorum" diye konuştu.

Neşe dolu olan Ecrin’in evin içinde dizlerinin üzerinde yürümeye çalışması ise görenlerin içini burkuyor.