Vali Azizoğlu’ndan Çocuk Hakları Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



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“Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Dünyamızın ümidi, geleceğimizin teminatı, hepsi birer nadide çiçek olan gözbebeğimiz çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak, gelişmelerine ortam hazırlamak ve dünyayı bir çiçek bahçesine çevirmek tüm ülkelerin ve insanların gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almaktadır. Bu sözleşmeye taraf ülkeleri yükümlülük altına sokarak çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğine imkân sağlamaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl ’’ Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan Türkiye çocuklara büyük önem vermektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir. Tüm haklarını sonuna kadar kullanabilen ve iyi yaşam şartlarında hayatlarını sürdüren çocuklarımızın yanında, sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen sahipsiz çocuklarımız da bulunmaktadır. Çocuklarımızın bu ortamlardan çıkarılarak topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Barışın hâkim olacağı, savaşların olmayacağı, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda; şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kinden ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünyanın tüm ülkelerin, ortak gayretleriyle kurulabileceğine inanıyorum. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir. O nedenle, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın özel bir duyarlılığa ve özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi ve şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü" ’nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum.”