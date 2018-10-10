Veren el, alan eli görmüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi okuyan bir grup öğrenci, ’Gel Beraber Kaçalım’ isimli projeyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Proje kapsamında gençler ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına yardım paketlerini bırakıyor ve kapıyı çaldıktan sonra ihtiyaç sahipleri kendilerini görmeden kaçıyor.

Daha önceden mahallelerde belirledikleri ailelerin kapılarına kadar erzak, ihtiyaç malzemesi ve çeşitli yardımlar götüren gençler, yardım paketlerini bırakıyor ve kapıyı çaldıktan sonra yardım ettikleri evdeki ihtiyaç sahipleri kendilerini görmeden kaçıyor. Böylelikle hem alan el veren eli görmüyor hem de ihtiyaç sahipleri rencide olmuyor.

Projede gençlerin ve yardımseverlerin yer aldığını söyleyen proje ortaklarından Hüseyin Aksu, "Projemizin ismi Gel Beraber Kaçalım. Projede gençler çoğunluk olmak üzere yardımseverlerin yer aldığı projedir. Projemiz ayrıca genç İHH ve Gençlik Merkezi’nden destek almaktayız. Bu proje ile gençlerin ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip yardım edilecek ve gençlerin sosyal sorumluluk ve yardımseverlik duyguları geliştirerek gençleri de zararlı alışkanlıklardan uzak tutacağız. Bir üniversiteli arkadaşımızın fikri olan bu proje daha sonra Gençlik Merkezinin bizi desteklemesi ile projemizi başladık. Projemizin ismi ise ihtiyaç sahiplerine market gıda yardımları kapılara bırakıldıktan sonra kaçtığımız için böyle bir isim belirledik" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardımda yer almaktan mutluluk duyduğu ifade eden Mevlüt Ersoy, "Gel Beraber Kaçalım projesinde yer almaktan çok mutluyum. Atalarımızdan gelen bir kültür olan alan el veren eli görmezi biz bu proje ile yaşatıyoruz, ihtiyaç sahiplerine haberleri olmadan yardım ediyoruz" dedi.

Rıza Durmaz ise, projede olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.