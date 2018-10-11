Bilecik’in Vezirhan beldesinde ticaretle uğraşan Hüseyin Ocak Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçti.Vezirhan beldesinde uzun zamandır ticaretle uğraşan iş adamı Hüseyin Ocak, dün akşam MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan’ın da katıldığı toplantı sonrası rozet takarak MHP’ye geçti. Rozeti bizzat MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Özkan takarken, Ocak’ın 2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerinde beldeden aday gösterileceği iddia edildi.
Vezirhan’da MHP’ye yerel seçimler öncesi katılım
Bilecik’in Vezirhan beldesinde ticaretle uğraşan Hüseyin Ocak Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçti.Vezirhan beldesinde uzun zamandır ticaretle uğraşan iş adamı Hüseyin Ocak, dün akşam MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan’ın...