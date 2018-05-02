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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29

Yarım asırdır bağ evinden Şaphane ilçesine canlı müzik yayını yapıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan Niyazi Tokyay, yarım asırdır ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki bağ evinde canlı müzik yayını yapıyor.50 yıldır müzikle uğraşan Tokyay, kendi imkanlarıyla aldığı müzik aletleri ve ses sistemleriyle...

Yarım asırdır bağ evinden Şaphane ilçesine canlı müzik yayını yapıyor
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yaşayan Niyazi Tokyay, yarım asırdır ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki bağ evinde canlı müzik yayını yapıyor.

50 yıldır müzikle uğraşan Tokyay, kendi imkanlarıyla aldığı müzik aletleri ve ses sistemleriyle ilçeye canlı müzik yayını yapıyor. 60 yıldır saz çalan ve 3 yıl önce org kullanmayı öğrenen Tokyay’ı vatandaşlar ilçeden telefonla arayıp istedikleri türküyü talep ediyorlar, o da bu istekleri yerine getiriyor.

Gönül dünyasının değişmez aşkının müzik olduğunu belirten Tokyay, ’’1940 doğumluyum. Müzik üzerine uğraşıyorum. Buradan Şaphane’ye Müzik ziyafeti veriyorum. Ayrıca Şaphane’den gelenler oluyor, komşularımız geliyor, öğretmenler, talebeler gelirler. Onlara burada müzik ziyafeti veririm. Çayımı içerler. Allah hepsinden razı olsun. Bu yaşa kadar müzikle uğraştım ve uğraşmaya devam ediyorum. Şaphane merkezden telefonlar geliyor. İstekte bulunuyorlar. Benim o istekleri geri çevirmem mümkün değil. Müzik sistemleri kendime aittir. Fransa’da düğün yaptım, oradan getirdim müzik sistemlerini. 50 senedir bu işi yaparım. Ben buradan söylerim, onlar aşağıdan ilçe merkezinden dinlerler. Buraya ziyaretime gelirler, sohbet ederiz, çayımı içerler. Sizlerden de, onlardan da Allah razı olsun’’ dedi.

Niyazi Tokyay’ın eşi Mürüvet Tokyay, yaptığı açıklamada, ’’40 senelik evliyim. Beyim müzikle uğraşıyor. Şaphaneye yayın yapıyor herkes duyuyor. İstek yapıyorlar, herkes seviyor yaptığı müziği. Yapmadığı zaman, Niyazi abim neden müzik yayını yapmıyor diye bana soruyorlar. Memnun olanda var memnun olmayanda var. Biz burada bağ evinde yaşıyoruz’’ diye konuştu.
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