Yaşlı annenin evlat hasreti son buldu

19 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğüne bağlı Bafra 75. Yıl Huzurevinde kalan 73 yaşındaki Fatma Gürel’in evlat hasreti son buldu.

19 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürlüğüne bağlı Bafra 75. Yıl Huzurevinde kalan 73 yaşındaki Fatma Güler, engelli oğlu ile buluştu. Bir süredir engelli oğlunun hasretini çeken yaşlı anne Fatma Güler, Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürlüğü yetkililerine engelli oğlunu çok özlediğini, gözünde tüttüğünü, sağlığında onu bir kere daha görmek istediğini söyledi. Evlat hasreti çeken yaşlı annenin çağrısına kayıtsız kalamayan huzurevi yetkilileri, yaşlı anne Fatma Gürel’i huzurevinin imkânlarıyla Bafra ilçesi Harız Mahallesi’nde bir tanıdığın yanında ikamet eden engelli oğlu ile buluşturdu.

Elinde poşetler ile mahallede yürürken annesi ile karşılaşan engelli Satılmış, poşetlerini bırakıp annesine sarıldı. Yaşlı anne ile engelli oğlunun özlem dolu buluşması, huzurevi personelini ve buluşmaya tanıklık edenleri de duygulandırdı. Anne ve oğlu uzun süre sohbet edip dertleştiler. Anne Fatma Gürel engelli oğluna aldığı hediyeleri verdi.

Oğlunu bir kere daha görmenin mutluluğunu ve sevincini yaşayan yaşlı anne Fatma Güler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı’ya ve yetkililere teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tekin Balcı, “Bir anneyi en çok çocuğunun mutluluğu mutlu eder. 19 yıldır huzurevimizde kalan Fatma annemizi çocuğu ile buluşturduk. Çocuğunu mutlu, huzurlu görünce kendisi de mutlu oldu. Bizler de kurum olarak onun bu mutluluğuna ortak olduk. Bizim derdimiz yaşlılarımızın yüzündeki tebessümü eksik etmemek. Bunun içinde maddi ve manevi imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz” dedi.