Yeni nesil bu mesleği bilmiyor

Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yün eğirme ve çorap örgüsü, Bilecik’te 75 yaşındaki Bedriye Yaramaz tarafından yaşatılıyor.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Zanaatlar Bölümünde eğitim veren 75 yaşındaki Yaramaz, geçmişte sıkça kullanılan yün eğirmeyi ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriyor. Yaramaz, ziyaretçiler ile beraber kazaktan çoraba, eldivenden kilime kadar türlü türlü el emeği yün ürünler üretiyor.

Yüncülüğü büyüklerinden ve annesinden öğrendiğini anlatan Bedriye Yaramaz, “Yaşım 75 ve biz bunu küçük yaştan beri yapıyoruz. Bunun ipiyle kazak yapıyoruz, çorap yapıyoruz, eldiven yapıyoruz, kilim yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Biz bunu kırkarız yazın koyunlarda. Güzelce yıkarız yıkadıktan sonra tarağa veririz, taratırız. Ondan sonra böyle işleriz. Örekede de yaparız, elimizde de yaparız. Sonra böyle yün halinde eğiriyoruz bunları. Bunları böyle canlandırıyoruz. Bizden başka da artık yapan yok. Evvelki büyükler yapıyordu bunları. Biz annelerimizden gördük. Şimdiki nesil bunları bilemiyor. Biz bunları yıkadık, tarattırdık. Gelen ziyaretçilere de söylüyoruz. Onlara anlatıyoruz. Eskilerimizi sürdürüyoruz. Gelen bunları görüyor onlarda bizden özensinler, yapmak istesinler” dedi.

“Bu meslek artık yok oldu”

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Müdüresi Yurdanur Kırlı ise, yüncülük mesleğinin artık tamamen bittiğine değinerek, "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz yün eğirme ve çorap örgüsü etkinliğimizi başlattık. Güzel bir ilgi var. İstiyoruz ki müzeye gelen ziyaretçiler burada gösterdiğimiz materyallerin ne işe yaradığını bilsinler. Bu meslek artık yok oldu. Artık mahallelerimizde, sokaklarımızda kadınlarımızın yün eğirdiğini veya çorap ördüğünü göremiyoruz. Çünkü apartmanlaşan ve şehirleşen bir kültüre sahip olduk. Artık köylerimizde de bunları yapanlar yok. Şu an merkeze bağlı Pelitözü Mahallemizde iki tane teyzemize ulaştık bunu hala yapmakta olan. Sağ olsunlar davet ettik geldiler. Müzemizde dokumacı odamızda bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Koyun yönünden elde ettiğimiz yünleri yün eğirme tekniğiyle ip haline dönüştürüp ipten de beş şişle çorap örmeye çalışıyorlar. Müzeye gelen ziyaretçilere de bunun nasıl yapıldığını göstermekteler. Bunu ‘Geleneklerimizi Yaşatıyoruz’ projesinde kapsamında yapmıştık ve devamını da getireceğiz ilerleyen haftalarda. Diğer etkinliklerimizi de yapacağız” ifadelerini kullandı.