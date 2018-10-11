Yerli Robin Hood’dan ’Sevgi ve Hayallere Ortak Ol’ projesine davet

Antalya’da “Yerli Robin Hood” olarak tanınan Doğan Elden, yaşlı, çocuk ve engelli bireylerden oluşan 180 kişiyi, ’Sevgi ve Hayallere Ortak Ol’ projesinde buluşturdu. Elden, projelerine kent protokolünün de katılmasını istedi.Ankara’da...

Antalya’da “Yerli Robin Hood” olarak tanınan Doğan Elden, yaşlı, çocuk ve engelli bireylerden oluşan 180 kişiyi, ’Sevgi ve Hayallere Ortak Ol’ projesinde buluşturdu. Elden, projelerine kent protokolünün de katılmasını istedi.

Ankara’da 3 yaşındayken cami avlusuna bırakılan, ardından yetiştirme yurdunda büyüyen ve kendisi gibi başkalarının yokluk çekmemesi için sosyal medyada oluşturduğu ’Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri’ projesiyle iş adamlarından aldığı yardımları maddi durumu yetersiz ailelere ulaştıran ve ’Yerli Robin Hood’ olarak anılan Doğan Elden, yeni bir proje daha hazırladı.

’Sevgi ve Hayallere Ortak Ol’ projesiyle huzurevi, Engelliler Sanat Evi, sevgi evlerinden 180 kişi Manavgat’taki beş yıldızlı otelde gönüllerince eğlenecek.

Proje Sorumlusu Doğan Elden, sadece dini, milli bayramlar ve özel günlerde birilerini anmanın gerçek sevgi ve hassasiyet olduğuna inanmamalarından dolayı bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sevgi evleri, huzurevleri ve engelli bireylerin diğer günlerde de motivasyon ve desteğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Elden, “Tamamen bu noktaya farkındalık oluşturmak için planlanan projemiz hayat buldu. Emin olun ki onların hayalleri bu. Gelin hep birlikte “Sevgi ve Hayallere Ortak Ol’ projesine katılalım” dedi.

"Sevgi ortak duygu"

Projeyle yaşlılara, çocuklara, engellilere bir günlüğüne olsa bile dokunmak istediklerini dile getiren Doğan Elden "Bizler de Süral Hotel sponsorluğunda ufak dokunuşlar ile 180 kişiye unutamayacakları bir gün yaşatmayı planlıyoruz. Sevgi ortak duygumuzdur. Bundan sonraki her projemizde daha fazla kişiyi dokunabilmek için çalışacağız. Özel günümüzde, değerli büyük ve küçüklerimizin yanında olmayı tüm Antalya protokolünden istiyoruz” diye konuştu.