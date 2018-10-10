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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:54

Yöneticiyken köyüne dönüp hayvancılığa başladı

İstanbul’da biri yöneticilik yapan, diğeri ise başka bir sektörde çalışan Eyüp ve Mehmet Soydemir kardeşler, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine dönerek küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.İstanbul’da bir alışveriş merkezinde yöneticilik...

Yöneticiyken köyüne dönüp hayvancılığa başladı
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İstanbul’da biri yöneticilik yapan, diğeri ise başka bir sektörde çalışan Eyüp ve Mehmet Soydemir kardeşler, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine dönerek küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde yöneticilik yapan Eyüp Soydemir, kardeşi ile birlikte istifa ederek ilçeye bağlı Çukurören köyünde ikamet eden babaları Aziz Soydemir’in yanına döndü. Burada bir iş kurmayı düşünen kardeşler, 750 başlık küçükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmeyi faaliyete geçirdi. Çiftliği ziyaret eden Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, işletmenin ilçede faaliyete geçen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 10. Etap Projeleri kapsamında desteklendiğini belirtti. İşletmeyi gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kardeşlere ilçeye böyle bir yer kazandırdıkları için teşekkür etti. Yoldaş, "Cesaret ve gayretleri ile böyle modern bir tesis oluşturduklarından dolayı kendilerini tebrik ederek; işletme bazlı hayvancılığa geçilmesi, hayvancılığın giderlerinin çoğunu oluşturan yemin en az yüzde 60’ının işletmenin kendi imkanları ile karşılanması karlılık ve sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Küçükbaş hayvanlık çok bereketli. Yılda iki defa ikiz, hatta üçüz doğuruyor. Yapılan yetiştiricilikte ırk seçimi ve rasyon da hayvan beslemede önemli. Bu işletmelerimizin daha da büyüyüp ilimiz ve ülke ekonomisinin gelişmesine daha fazla katkı sunmaları dileğiyle başarılı çalışmalarından ve cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Gerek İl Müdürlüğümüz ve gerekse İlçe Müdürlüğümüz olarak teknik destek konusunda her zaman yanınızdayız" dedi.
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