Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Havalimanı yolu 2.OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyreden E. S. (26) idaresindeki 44 EF 343 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen S. Ö. (45) yönetimindeki 44 ACL 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte E.S. (15) yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Battalgazi'deki tekstilkent projesinde sona gelindi
Battalgazi'deki tekstilkent projesinde sona gelindi
Yoncalı Barajı tünelindeki patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu
Yoncalı Barajı tünelindeki patlamada yaralanan işçilerin kimlikleri belli oldu
'İyilik Makası' projesi depremzede çocuklara umut aşılıyor
'İyilik Makası' projesi depremzede çocuklara umut aşılıyor
Bakan Kacır Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdi
Bakan Kacır Malatya'da Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini gezdi
Bakan Kacır: '1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz'
Bakan Kacır: '1 milyar 400 milyon TL tutarında bir yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz'
Bakan Kacır: 'Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracağız'
Bakan Kacır: 'Malatya'mızı ve tüm deprem bölgemizi hızla ayağa kaldıracağız'