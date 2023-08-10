Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 08.00 sıralarında Havalimanı yolu 2.OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyreden E. S. (26) idaresindeki 44 EF 343 plakalı otomobil aynı yöne ilerleyen S. Ö. (45) yönetimindeki 44 ACL 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte E.S. (15) yaralandı.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.