Haji Wright'ı yakalayan Performansıyla dikkat çekti

Antalya Sporting, kulübün kapısını çalmaya başladı. Futbolu bırakan ve ABD milli takımına çağrılan ve Dünya Kupası'na katılan forvet oyuncusunu dört İtalyan takımı deneme kararı aldı. Antalya Spor'dan Danimarka ekibi Nand İşk'e geçen Hacı Wright'ın bonservis bedeli de belli oldu. Antalya Sporting ile 3 yıllık 1.008.800.000 Euro'luk sözleşme imzalanmasıyla birlikte hücum futbolcunun 10 milyon Euro'dan bonservisi için pazarlık kapısı açılacak.

Bir Dünya Kupası golü var

Kariyerinde Dünya Kupası'na ilk çıkışını yapan Haji Wright, ABD milli takımının oynadığı 4 maçta çok şey kazanarak, 137 maçlık süre ile dünyada 19 Süper Lig oyuncusu arasında Kupa oyuncusu arasında en çok oynanan 7. oyuncu oldu. dakika. İngiltere'nin son 16 turundaki tek maçına çıkan Haji Wright, grup aşamasında gol atamasa da Hollanda karşısında ganobet elemeyi başardı.

Bir buçuk yıldır Antalyaspor'da forma giyen Hacı Wright, kırmızı beyazlı formayla 47 maçta forma giydi. Amerikan futbolcusu 23 gol kaydetti ve 4 kez de arkadaşlarına yardım etti. Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra dikkatleri üzerine çeken transfer isimlerden biri haline gelen Haji Wright ile ilk ilgilenen takım Atalanta oldu. Son birkaç yıldır Serie A'da öne çıkan takımlardan biri olan Atalanta'nın yanı sıra Haji Wright'ın arkasında 3 takımın daha olduğu aktarılıyor.

20 dakikalık kısa filmimiz, Ün'ün hayata bakışını ve günlük hayatı ile spor kariyeri arasında yaptığı fedakarlıkları konu alıyor. "Modern Athena'nın Doğuş Hikayesi" adlı belgesel, genç sporcu Tevfik Fikret Ün'ün anne babası, Nazike Ün ve antrenörü Osman Yıldız'ı konu alıyor.

"Genç yeteneklerin önünü açmak istiyoruz"