HAKKARİ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:45

AFAD deprem simülasyon aracı Hakkari’de

AFAD Başkanlığının deprem simülasyon tırı, 4 gün boyunca Hakkari’de farkındalık faaliyetlerine katılacak.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında AFAD Hakkari İl Müdürlüğü...

AFAD deprem simülasyon aracı Hakkari'de
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AFAD Başkanlığının deprem simülasyon tırı, 4 gün boyunca Hakkari’de farkındalık faaliyetlerine katılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında AFAD Hakkari İl Müdürlüğü tarafından halkın afet bilincini geliştirmek üzere olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak ve afet bilicini halkın tüm kesimlerine yaymak amacıyla Hakkari’de 4 gün süreyle faaliyet göstereceği belirtildi.

AFAD Hakkari İl Müdürlüğü yetkilileri, deprem simülasyon aracının öğretmenevi girişinde tüm vatandaşlara açık olup bilinçlendirme faaliyetleri yürüteceğini ifade ettiler.
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