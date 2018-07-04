HAKKARİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:17

AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç mazbatasını aldı

AK Parti’den Hakkari milletvekili seçilen Husret Dinç mazbatasını aldı.Şemdinli’den öğle saatlerinde Hakkari il merkezine gelen AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve beraberindekiler; valilik, emniyet ve jandarmayı ziyaret ettiler. Daha...

AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç mazbatasını aldı
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AK Parti’den Hakkari milletvekili seçilen Husret Dinç mazbatasını aldı.

Şemdinli’den öğle saatlerinde Hakkari il merkezine gelen AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve beraberindekiler; valilik, emniyet ve jandarmayı ziyaret ettiler. Daha sonra AK Parti Hakkari İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Milletvekili Dinç ve beraberindekiler, sevgi seli ile karşılandı. Burada Kürtçe konuşan Milletvekili Dinç, kendisine oy veren bütün vatandaşlara teşekkür ederek, ayırım etmeksizin halka hizmet edeceğini söyledi.

Milletvekili Dinç ve beraberindekiler, daha sonra partililerle Hakkari Valiliğinin konferans salonunda yapılan mazbata teslim törenine katıldılar. Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Emrullah Özer’den alan Dinç, partililerle birlikte valilik önünde hatıra fotoğrafı çekti.
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