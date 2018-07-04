HAKKARİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:13

Ambulans helikopter hayat kurtarmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede görevlendirilen ambulans helikopter, 24 saat içinde 3 bebeğin hayatını kurtardı.Türkiye’de bebek ölüm oranını en aza indirmek adına Hakkari’nin Yüksekova Havaalanı’ndan kalkan ambulans helikopter,...

Ambulans helikopter hayat kurtarmaya devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede görevlendirilen ambulans helikopter, 24 saat içinde 3 bebeğin hayatını kurtardı.

Türkiye’de bebek ölüm oranını en aza indirmek adına Hakkari’nin Yüksekova Havaalanı’ndan kalkan ambulans helikopter, 24 saat içinde 3 ayrı prematüre bebeği Malatya ve Diyarbakır’a götürdü. Hakkari ve ilçelerinde yeni doğan prematüre bebek için yetkililer harekete geçti. Hakkari il merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde yeni doğan Şirin Erden, Serice Özmer ve Ayşe Akdoğan isimli 3 ayrı prematüre bebek, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan merkezlere sevk edildi.

Son günlerde hayat kurtaran ambulans helikopterler, yöre halkının umudu oldu.
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