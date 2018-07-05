HAKKARİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:02

Aşırı sıcaklar asfalt eritti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan aşırı sıcaklar, Hakkari ve Çukurca ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye...

Aşırı sıcaklar asfalt eritti
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan aşırı sıcaklar, Hakkari ve Çukurca ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının yer yer 40 ile 42 dereceye ulaştığı Hakkari ve ilçelerindeki bazı yollardaki asfalt kısmen erimeye başladı.

Hakkari kent merkezinin en işlek caddesi olan Cumhuriyet ve Bulvar caddeleri üzerinde gezen iki kadın ise, sıcaklardan dolayı baygınlık geçirerek yere yığıldı. Kadınlar, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadınların sıcaklar nedeniyle bayıldığı belirtildi.

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde de sıcaklar hayatı olumsuz yönden etkilemeye davam ediyor. Asfaltın eridiği ilçede, bazı gençler ise asfaltın üzerine yumurta kırarak sıcakları test etmeye çalıştılar.
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