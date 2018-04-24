ASP İl Müdürlüğünden EKPSS’ye gireceklere araç desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürü Salih Kaya, 22 Nisan 2018’de gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren engellilere ulaşım hizmeti verdiklerini söyledi.

ASP Müdürü Kaya, 22 Nisan 2018’de gerçekleştirilen EKPSS’ye başvuru yapan tüm engellilere talepleri doğrultusunda tahsis ettikleri araçlarla sınav yerlerine zamanında ulaştırdıklarını belirtti. Kaya, “Akbulut köyünde ve Bağışlı mezrasında ikamet eden kişilerin talepleri doğrultusunda köylerine araçlarımızı gönderdik. Her zaman imkanlar dahilinde bu kardeşlerimizin yanında olduk. En son sınava girmiş olan tüm engelli kardeşlerimizin inşallah istedikleri şekilde sınavları gerçekleşmiştir” dedi.

Akbulut köyünde ikamet eden H.B. adlı engelli ise, “2016 yılı pazar gününde gerçekleştirilmiş olan EKPSS’ye köyden şehir merkezine düzenli saatlerde servislerin olmaması sebebiyle yetişememiştim, bundan dolayı iki yıl emeğim boşa gitti. Ancak bu yıl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteğiyle beni köy evinden sınava gireceğim okula, sınav çıkışında da köyüme ulaştırıldım. Bu hizmetlerinden dolayı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürüne ve çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.