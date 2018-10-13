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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:15

Başkan Vekili Epcim, çalışmaları denetledi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip, kent genelinde devam eden çalışmaları denetledi.Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler; kent park, Gopsi mevkii içme suyu deposu, istinat duvarı çalışmaları ve 2018 Hakkari...

Başkan Vekili Epcim, çalışmaları denetledi
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Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki teknik ekip, kent genelinde devam eden çalışmaları denetledi.

Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler; kent park, Gopsi mevkii içme suyu deposu, istinat duvarı çalışmaları ve 2018 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında Berçelan Mahallesi’nde inşa edilen parkı ziyaret etti. Berçelan Mahallesi sakinleri ve beraberindeki çocuklar, Başkan Vekili Epcim’e sevgi gösterisinde bulunarak, mahallelerini ilk defa parkla tanıştırdıkları için kendisine teşekkür ettiler.

Başkan Vekili Epcim, mahalle sakinleri ile sohbet ederken, korumaları ise çocuklara çikolata ve şeker ikramında bulundular.

Başkan Vekili Epcim; modern kamelyalar, mega çocuk oyun grubu, modern peyzaj mimarisi, modern oturma bankları, dekoratif aydınlatmalar ile süslenen Bercelan Mahallesi parkında incelemelerde bulunarak çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berçelan Mahallesi Şehit Çetin Deniz ilköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Mehmet Naci Atan ise, Epcim ve ekibine mahallelerine yaptıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
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