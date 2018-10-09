Boş ahırda 13 kaçak şahıs yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki boş bir ahırda 13 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7 Ekim 2018 günü saat 04.00 sıralarında ilimiz Yüksekova ilçesi Sarıyıldız Mahallesi’nde bulunan boş bir ahırda yapılan aramada 10’u Afganistan, 3’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 13 yasadışı göçmen yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.