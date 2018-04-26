Bulduğu teke sürüsünü sahibine teslim etti

Hakkari’de küçükbaş hayvan sürüsü çobanlığını yapan duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.Hakkari’nin Otluca köyü Tümsek mezrası civarında hayvanlarını otlatan H. Mehmet Aşkan, başında...

Hakkari’de küçükbaş hayvan sürüsü çobanlığını yapan duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Hakkari’nin Otluca köyü Tümsek mezrası civarında hayvanlarını otlatan H. Mehmet Aşkan, başında çoban olmayan küçükbaş hayvan sürüsünü buldu. Yaklaşık bir hafta boyunca hayvanları besleyen Aşkan, sorup soruşturmasına rağmen hayvanların sahibini bulamayanıca basın yoluyla sürü sahibini aramaya başladı. İHA’nın servis ettiği, "Hakkari’de Sahipsiz Koyun Sürüsü Bulundu" başlıklı haber üzerine hayvanların sahibi ortaya çıktı.

Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Işıklı Çaltıkuru bölgesinde 80 teke’den 40’nın sürüden ayrıldığını ve günlerce haber alamadığını belirten Hacı Çiftçi, hayvanlarını bulup günlerce besleyen ve kendisini arayarak hayvanlarını teslim eden Mehmet Aşkan isimli çobana teşekkür etti.

Hakkari’nin Otluca köyü Tümsek mezrası çobanlarından H. Mehmet Aşkan ise, günlerce hayvanların sahibini aradığını belirterek ancak bir türlü bulamadığını söyledi. Bazılarının hayvanlar "bizim olabilir" söylentilerine de kulak asmadığını belirten Aşkan, hayvanları gerçek sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hakkari merkezde bir araya gelen çoban H. Mehmet Aşkan ve hayvanları kaybolan Hacı Çiftç le birlikte çay içip sohbet ettiler. Hacı Çiftçi, örnek bir davranış sergileyen H. Mehmet Aşkan’a bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.