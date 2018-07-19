HAKKARİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:20

Çaltıkuru Karakolunda bayrak töreni

HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’deki Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yaptırılan dev Türk bayrağı göndere çekilerek dalgalandırıldı.İl merkezine bağlı Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen bayrak törenine...

Çaltıkuru Karakolunda bayrak töreni
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HAKKARİ (İHA) – Hakkâri’deki Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yaptırılan dev Türk bayrağı göndere çekilerek dalgalandırıldı.

İl merkezine bağlı Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığında düzenlenen bayrak törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu katıldı.

Vali Toprak ve beraberindekiler tarafından açılışı yapılan 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte göndere çekilerek dalgalandırıldı. 25 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan dev Türk bayrağı, her yerden rahatlıkla görülebiliyor.
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