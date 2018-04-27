Çukurca’da 1 kişi gözaltına alındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama kaydı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Çukurca ilçesi serbest yol kontrol noktasında yapılan uygulamada ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.