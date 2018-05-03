Çukurca’da ‘çocuk istismarı’ konulu seminer

Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığının desteğiyle ‘çocuk istismarı’ konulu bir seminer düzenledi.Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunda ve Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı...

Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığının desteğiyle ‘çocuk istismarı’ konulu bir seminer düzenledi.

Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunda ve Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen iki oturumluk seminere Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Kağan Oğuz, Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven ve Dernek Genel Sekreteri Mustafa Uğur Can katıldı.

Çocuk istismarı konusunda veli ve öğretmenlere dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren konuşmacılar, ardından istismara uğrayan çocuklar için takip edilmesi gereken hukuki süreç ve alınması gereken psikolojik destek ile alakalı bilgilendirmelerde bulundular.

Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Kağan Oğuz, Çukurca Kaymakamlığına bu sağduyulu davetlerinden dolayı teşekkür etti. Kağan Oğuz, “Eğitim işinde önemli olan en çok ihtiyacın olduğu yerlere gidilemez denilse de gitmek; halkımıza, çocuklarımıza ulaşmaktır. Bu nedenle bizler bu bölgelere özellikle hassasiyet duyuyor ve ilgi gösteriyoruz. Buna vesile olan, iki günlük Çukurca programımızda bizlere eşlik eden, güzel vakitler geçirmemizi sağlayan tüm güvenlik güçlerimize ve Çukurca’nın adını marka haline getirmek için gayret gösteren Kaymakamımız Temel Ayca’ya ülkemiz ve derneğimiz adına bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda Kaymakam Ayca, Antalya’da faaliyet gösteren dernek yetkililerine yapmış oldukları seminerlerden ötürü teşekkür etti.

Öğretmenlerin katılımının oldukça yoğun olduğu seminerlere, halkın da ilgi göstermesi herkesi mutlu etti.