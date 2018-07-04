HAKKARİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:07

Çukurca’da gece yarısı havuz keyfi

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla ilçe sakinleri zor anlar yaşıyor.Çukurca’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için farklı...

Çukurca'da gece yarısı havuz keyfi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla ilçe sakinleri zor anlar yaşıyor.

Çukurca’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerinde serinlemeye çalışırken, gençler ise gündüzleri Zap suyunda geceleri de yarı olimpik yüzme havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Bir süre önce Melih Parlak tarafından 16 bin metrekare alan üzerinde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlarla dolup taşmaya başladı. Akşamları hava sıcaklığının artması üzerine olimpik yüzme havuzuna giren gençler, burada serinlemenin tadını çıkarıyor. İlçede sıcakların her geçen gün artması üzerine zor anlar yaşadıklarını belirten gençler, “İlçede sıcaklar bunaltıyor. Gündüzleri Zap suyunda, geceleri ise olimpik yüzme havuzunu tercih ediyoruz. Olimpik yüzme havuzunda verilen hizmetten oldukça memnunuz. Bizlere böyle bir tesis kazandıranlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku