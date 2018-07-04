Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki sporcular, Türkiye Rafting Şampiyonası için Zap suyunda çalışmalarını sürdürüyor.Ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Çukurca Rafting Kulübü sporcuları da çalışmalarına ağırlık verdi. Narlı köyü yakınlarında bulunan Zap suyuna inen sporcular, ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonasında dereceye girmeyi hedefliyor.
Çukurca’da rafting şampiyonası hazırlığı
Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki sporcular, Türkiye Rafting Şampiyonası için Zap suyunda çalışmalarını sürdürüyor.Ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Çukurca...