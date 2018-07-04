Çukurca’da rafting şampiyonası hazırlığı

Ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Çukurca Rafting Kulübü sporcuları da çalışmalarına ağırlık verdi. Narlı köyü yakınlarında bulunan Zap suyuna inen sporcular, ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonasında dereceye girmeyi hedefliyor.

Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki sporcular, Türkiye Rafting Şampiyonası için Zap suyunda çalışmalarını sürdürüyor.Ekim ayında Van’ın Çatak ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası için Çukurca...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.